Depremzedeleri sürükleyip, doğayı talan ediyorlar! Hatay'da halk ayakta

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 17:25

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 18:13

Hatay Samandağ’da enkaz kaldırma çalışmalarından çıkan molozlar Uzunbağ köyü Manastır deresine dökülüyor. Zeytin, narenciye ve fidan üretiminin yapıldığı Uzunbağ’da yurttaşlar duruma tepki gösterirken dün başlatılan yaşam nöbeti bugün jandarma engeliyle de karşılaştı. Uzunbağ’da yaşayan bir yurttaş “Enkazı getirip bizim köyümüzde ayrıştırıyorlar. Demiri alıp, molozu dereye döküyorlar. Bu uygulamanın iptal edilmesini istiyoruz” dedi. Molozların dereye dökümü devam ediyor.

MOLOZU DEREYE DÖKÜYORLAR

Uzunbağ köyünden bir yurttaş da “Molozu getiriyorlar buraya, demiri ayrıştırıyorlar, molozu dereye döküyorlar. Bizim köyümüzü bitiriyorlar. Yani Valilik yeni yer bulana kadar bu kararın durdurulmasını talep ediyoruz. Hukuki destek istiyoruz” şeklinde konuştu.

DEPREMZEDEYE GÖZALTI

Moloz dökümünü engellemek isteyen yurttaşlar jandarmanın sert müdahalesiyle karşılaştı. Yurttaşlarla dayanışma içerisinde bulunan Güzide Erden, 20'ye yakın kişinin gözaltına alındığını ve belirli aralıklarla serbest bırakıldığını belirtti.

TOPRAĞI DA CiĞERİ DE ZEHİRLİYOR

Erden, “Burası Uzunbağ mevki. İnsanlar zeytin, narinciye ve fidan yetiştiriciliği yapıyor. Buraya çok yakın alana dökülüyor moloz. Bu enkaz kaldırılırken kırma işlemi yapılıyor. Toz hem ciğerleri hem de toprağı zehirliyor. Yani zaten çadır dışında barınabilecek kapalı alan yok” dedi.

SÜREÇ BİLİMSEL YÜRÜTÜLMELİ

Jandarma ile gerçekleşen arbedeye de değinen Erden “Valilik alternatif yer bulacaklarını ancak bulunana kadar molozun buraya döküleceğini söylüyor. Konunun uzmanlarıyla bilimsel şekilde yürütülmeli süreç. Buraya dökülen her moloz biraz daha zehirliyor” ifadelerini kullandı.

MOLOZLARIN ARASINDAN UZUVLAR ÇIKIYOR

Samandağ Yeşilköy Mahallesi’nde ise molozlar çadırkentin hemen yanına dökülüyor. Yurttaşlar duruma tepkili. Yeşilköy Mahallesi’nden Burcu Tekil “O kadar açık alan varken molozlar çadırlarımızın dibine dökülüyor. Kasıtlı yapıldığını düşünüyoruz. Kasıtlı olmasa bile ‘Burada insanlar var rahatsız olurlar mı’ diye hiç düşünülmez mi? Kokuyor da bu molozlar. Bazı molozların arasından uzuvlar da çıkıyor” dedi. Tekil, moloz dökümüne karşı çıkan depremzedelere provokatör diyen Sabah gazetesine de tepki göstererek "Yani ne kadar üzüldük anlatamam. Bizim hâlâ hayatta kalmaya çalışıyoruz. Ama neden böyle provokatör diyorlar? Üzülüyoruz" diye konuştu.

SABAH GAZETESİ DEPREMZEDEYİ HEDEF ALDI

Samandağ’da jandarma müdahalesine ilişkin görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Sabah gazetesi haberini “Samandağ’da bir grup provokatör askerlere saldırdı” şeklinde sundu. Sabah, depremzedeye provokatör demesine gelen tepkilerin ardından haberini sildi.