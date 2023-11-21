Samast hakkında yeni iddianame hazırlandı, Dink ailesinin avukatı inandırıcı bulmadı

Yayınlanma: 21.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 21.11.2023 - 04:00

Ogün Samast’ın ‘Suça sürüklenen çocuk’ olarak yer aldığı iddianamede, Samast’ın “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek” suçundan 7 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi. Gelişmenin ardından Dink ailesinin avukatı Hülya Deveci Cumhuriyet’e konuştu.

Avukat Deveci, “TCK 220/ 6 yollamasıyla TCK 314/2’den cezalandırma talep edilmiş. Fakat bu sevk maddesine göre Ogün hakkında açılan bu dava biraz kamoyundaki tepkileri susturmak ya da hamle yapmış olmak için açılmış bir dava gibi görünüyor. Sevk maddelerine göre Ogün hakkında açılabilecek dava zamanaşımı süresi geçen sene 19 Ocak 2022’de dolmuş oluyor zaten. Bu davanın daha önce açılması gerekiyordu. Yine cezasızlık meselesine denk geliyor. Uzun yıllar sonra bu davayı açarsanız tabii ki zamanaşımıyla karşı karşıya kalırsınız biz. Hukuk tekniği açısından dava zamanaşımı süresi dolan bir dava açmışlar” dedi.

“Bu davanın zamanında açılması gerekiyordu” diyen Deveci, “Çünkü dava zamanaşımı meselesi herkes için uygulanması gereken bir kural, bu aşılamıyor. Tam da yıllar sonra dava zamanaşımı süresi geçtikten sonra açıldığında doğal olarak kişiyi herhangi bir yargılama ya da cezalandırmaya gidemezsiniz. Yargıtay’daki davanın düşürülmesinden bahsediyoruz, basit çeteden dolayı ceza verilmişti. Silahlı terör kapsamına koymadan ceza vermişti. Basit suç örgütünden dolayı dava açıldığı için basit suç örgütünden dolayı davanın zamanaşımının süresi o suç için de dolmuştu. Şimdi silahlı terör örgütünden dolayı dava açtılar ancak geç açtılar. O zaman söyledik, daha o zaman açılmalıydı” ifadelerini kullandı.

