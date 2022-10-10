Şampiyon kick boksçu, İzmir'deki motosiklet kazasında hayatını kaybetti

İzmirli genç kick boks sporcusu Mahmut Soysüllü, Urla ilçesinde kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

AA
10 Ekim 2022 Pazartesi, 15:49
Şampiyon kick boksçu, İzmir'deki motosiklet kazasında hayatını kaybetti
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Kick boks sporcusu Mahmut Soysüllü'nün (17) kullandığı motosiklet, Kalabak Mahallesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürüklenen gencin öldüğünü belirledi.

ŞAMPİYONLUK KAZANMIŞTI

Soysüllü'nün cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Mahmut Soysüllü'nün Urla Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olduğu, 22-27 Haziran 2022'de Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Kickboks Şampiyonası'nda 81 kilo genç erkekler full contact kategorisinde şampiyonluk kazandığı belirtildi.


Şampiyon kaza kick boks

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