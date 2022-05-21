Şampiyon motosikletçi, gittiği çorbacıda öldürüldü
Türkiye Motosiklet Drag Yarışları’nda 2014 yılında şampiyonluk yaşayan Mustafa Adım (43), gittiği çorbacıda, işlettiği eğlence mekanında çalışan Yusuf S.'nin (36) silahlı saldırısında yaşamını yitirdi.
Olay, saat 06.30 sıralarında Sahip Ata Mahallesi Hakimiyet Sokak'ta meydana geldi. Eğlence mekanı işleten Mustafa Adım, arkadaşlarıyla birlikte çorbacıya gitti. Bir süre sonra Adım’ın işyerinde garsonluk yapan Yusuf S. de çorbacıya geldi.
Yusuf S., burada tabancasını çıkarıp patronuna 3 el ateş etti.
SALDIRGAN GÖZALTINDA
Arkadaşları tarafından yakındaki özel hastaneye götürülen Mustafa Adım, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaçan Yusuf S., yakalanarak gözaltına alındı.
Mustafa Adım'ın aynı zamanda motor sporcusu olduğu, 2014 yılında yapılan Türkiye Motosiklet Drag Yarışları şampiyonu olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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