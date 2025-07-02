Samsun'a yakışmayan görüntü

Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Milli Mücadele’yi başlatmak için Bandırma Vapuru ile Samsun’a gelişinin ardından, Amasya’ya giderken kullandığı 98 kilometrelik “Kurtuluş Yolu” güzergâhı, 2015 yılında başlatılan çalışma ile açık hava müzesine dönüştürüldü.

Atatürk’ün kullandığı makam otomobillerinden birinin de birebir benzeri yapılarak tarihi yolda kullanılmaya başlandı.

Samsun’dan Amasya’ya kadar birçok önemli noktaya yerleştirilen Kurtuluş Yolu’nu gösteren tabelalar devrildi. Ladik - Samsun karayolu kavşağındaki güzergâhtaki “Kurtuluş Yolu” yazılı tabelanın yere serildiği ve otlarla kaplanmış halde durduğu görüldü. Bu görüntünün 19 Mayıs şehri, İlkadım şehri, Atatürk şehri Samsun’a yakışmadığı yorumu yapıldı