23.08.2025 04:00:00
Cemil Ciğerim
Samsun Atakum'da cami önündeki ağaçlar tente için kesildi

Yalı Cami önündeki iki ağacın, Atakum İlçe Müftülüğü tarafından tente yapımı gerekçesiyle kesilmesine cami cemaati tepki gösterdi. Cemaat, ağaçların sağlıklı olduğunu ve yaz aylarında gölgesinde serinlediklerini belirtti.

Samsun Atakum’daki Yalı Cami önündeki iki ağacın, Atakum İlçe Müftülüğü tarafından tente yapımı için kestirildiği gündeme geldi, cami cemaati ağaçlarını kesilmesine tepki gösterdi.

Cami cemaati, “Kesmeden önce bize sorsalardı” dedi. Caminin önündeki ağaçların kesilmesini eleştiren yurttaşlar, yıllardan beri söz konusu ağaçların altında yaz ayında serinlediklerini belirterek “Ağaçlar sağlıklıydı. Müftülük camiye tente yapmak için bu ağaçları kestirmiş. Tentenin gölgesi mi ağacın gölgesi mi diye sorsalar, bütün cemaat ağacın gölgesini tercih eder. Yazık ettiler” dedi.

