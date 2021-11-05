Samsun Barosu Yönetim Kurulu, Metin Feyzioğlu'na kınama mesajı yayımladı

05 Kasım 2021 Cuma, 04:00

Samsun Barosu Yönetim Kurulu, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’nun, Samsun Barosu Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran’a saygısızca davrandığı gerekçesiyle kınama mesajı yayımladı.

Açıklamada, Kahramanmaraş’ta düzenlenen Cumhuriyet Balosu’nda Feyzioğlu’nun, hizmet binası talebi nedeniyle Yıldıran’a yönelik, “İşiniz geciktiriliyormuş gibi tavır yapmayın, ben bu tavrı hak etmiyorum. Tavırlarınızı gözden geçirin. Bu suratı hak etmiyorum. Yüzünüz gülsün biraz, bu bakışları hak etmiyorum” şeklindeki sözleri anımsatıldı. Kınama mesajında, “Bizler Samsun Barosu Yönetim Kurulu olarak, yıllardır talep ve takip ettiğimiz hizmet binası ihtiyacımızın, ne anlama geldiği gayet açık olduğu üzere ‘Seçimden sonra bakarız’ anlayışına terk edilmesini ve bundan daha da önemli olan baro başkanımıza, baroların ortak çatısı olan TBB Başkanı ve gelecek dönem başkan adayı tarafından gösterilen bu nezaketsiz tavrı, baromuza yönelen söylemi, asla kabul etmiyor ve kınıyoruz” ifadeleri kullanıldı.