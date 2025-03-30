Samsun Barosu’ndan İstanbul Barosu’na destek yürüyüşü
Samsun'da avukatlar, İstanbul Barosu yönetiminin görevden alınmasına tepki göstermek için yürüyüş düzenledi. Samsun Baro Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran, hukuki mücadeleye devam edeceklerini belirterek, adil yargılanma hakkı ve bağımsız savunma için kararlılık mesajı verdi.
Samsun’da avukatlar, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve yönetiminin görevden alınmasına tepki göstermek amacıyla önceki gün Samsun Adalet Sarayı önünden Onur Anıtı’na kadar ellerindeki pankartlarla sloganlar eşliğinde yürüdü. Yürüyüşe CHP Samsun İl ve ilçe örgütleri de destek verdi.
Yürüyüşün ardından Samsun Baro Başkanı Avukat Pınar Gürsel Yıldıran yaptığı basın açıklamasında, Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Samsun Barosu olarak yasal yollara başvuracaklarını ve bağımsız savunmadan ödün vermeyeceklerini söyledi. Yıldıran, “Toplantı ve gösteri hakkını kullanan gençlerimiz, öğrencilerimiz ve gazetecilerimiz polis tarafından orantısız güç kullanılarak gözaltına alınmaktadır. Avukatların adliyeye girişlerinin engellenmesi de kabul edilemez. Adaletsiz bir adalet sarayı yaratılmasına karşı mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
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