Samsun Büyükşehir Belediyesi, 20 bin metrekarelik bölgeyi 60 milyon TL’den satışa çıkardı

30 Ocak 2022 Pazar, 04:00

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ile Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yanındaki, yıkılan tarım meslek lisesi arazisini “okul yeri” olarak Atakum ilçesine bağlı Kamalı Mahallesi’ndeki konut ve ticaret alanına kaydırdı.

60 MİLYON TL BEDEL

SBB, daha sonra Kamalı’daki konut ve ticaret alanını bu sefer Balaç ilçesine bağladı. Balaç’taki 20 bin metrekare yeşil alanı ise tarım meslek lisesi alanına kaydırdı. SBB, kaydırmalar sonucu Balaç’ta elde edilen 20 bin metrekare alandaki konut ve ticaret alanının satışı için encümene yetki veren kararı da meclisten geçirdi. Söz konusu arazi 60 milyon TL bedelle satışa çıkarıldı.

Mimarlar Odası Samsun Şubesi, encümene satış yetkisi veren karar ile Atakum sınırlarında kullanım alanı kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin nazım imar planı değişikliği ve uygulama imar planı değişikliğine ilişkin kararların iptali ve yürütmenin durdurulması için Samsun İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu üyesi İshak Memişoğlu, “Kent planlarında park ayrılan alanları bulundukları yerden ve hizmet ettiği bölgeden çok uzaklara taşıyarak park alanından çıkarılan alanları ranta çevirerek satmak moda oldu. Kent içerisindeki kamusal boşluklara bu kentin ihtiyacı var. Sattığınız değerler miras bırakılmış arazilerdir. Bu kente yazık ediyorsunuz” dedi.