Samsun Büyükşehir Belediyesi AVM ve arsasını satışa çıkardı
AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 70 milyon TL bedelle satın alınan eski Makro alışveriş merkezi binası ve arsası satışa çıkarıldı.
Satın alınan AVM binasında konferans salonlarının da bulunduğu bir kültür binası projesinin yaşama geçirilmesi bekleniyordu ancak bu olanaklı olmadı. Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Atila Tekcan, satışı eleştirerek “3 yıl önce buranın satın alınmasıyla ilgili heyecan duymuştuk. Burada kültür daire başkanlığı yeni bir yerleşkesi yapılacaktı. Buraya konferans salonları gibi projeler vardı. 37 bin metrekarelik bu yerin satılacak olması içimizi acıtıyor” dedi.
Öte yandan AVM binası ve çevresinin sosyal alana dönüştürülmesi projesi kapsamında beş bin metrekarelik kapalı fuar alanı, tematik mağaza, açık sergi alanı, dört bin metrekarelik oyun alanı, sinema, 500 kişilik düğün salonu, çok amaçlı salon, toplantı alanları, illüzyon müzesi, atölyeler, workshop alanları, kütüphane, eğitim sınıfları, restoran ve kafe yapılması planlanıyordu.
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