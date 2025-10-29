Samsun’da 29 Ekim kutlamaları öncesinde ulu önder Atatürk’e büyük saygısızlık: ‘Cumhuriyetimizin kurucusuna düşmanlık’

Samsun'da Milli Eğitim Müdürlüğü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle okullara Türk bayrağının sağına Atatürk posteri, soluna ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan posteri asılması talimatı verdi.

İlkadım Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin dış cephesine, dev bir Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posteri asıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün posterine yer verilmedi. CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, “Bu tablo, yalnızca büyük bir saygısızlık değil, aynı zamanda Cumhuriyetimizin kurucusuna, değerlerine ve tarihimize karşı da düşmanlıktır” dedi.

İzinden yürümeye devam edeceğiz!” Eğitim-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Onur Gündüz ise okullara gönderilen talimata ilişkin devletin tarafsızlık ilkesine açıkça aykırı olduğunu kaydetti.

Gündüz, “Milli bayramlar, ulusal birlik ve beraberliğimizin, bağımsızlığımızın ve Cumhuriyet değerlerinin simgesi olan özel günlerdir. Bu günler, hiçbir siyasi görüşün, partinin veya makamın propaganda alanı değildir; olamaz!” ifadelerini kullandı.

Samsun’un İlkadım ilçesindeki Atatürk Parkı’nda yer alan Onur Anıtı, önceki gün Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yıkandı. Yıkama işleminin ardından çamur rengini aldığı görülen anıt temizlendi.