Samsun'da acı olay: 2 çocuk babası erkek intihar etti

Olay, Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cüneyt K. yakınları tarafından asılı halde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cüneyt K.'nın cansın bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderildi.
Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenaze ailesine teslim edildi. Cüneyt K.'nın cenazesi, bugün Canik ilçesi Hacınaibli Mahallesi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.