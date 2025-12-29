Samsun'da bıçaklı kavga: 3 kişi yaralandı, 2 kişi tutuklandı

Olay, Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavgada 2 kişi bıçakla, 1 kişi ise darp sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Darp ve bıçakla yaralama olayına karışan B.T. (18) ve E.G. (20) polis tarafından gözaltına alındı.

Recep Tokur Polis Merkezi'ne teslim edilen ve olay sırasında kendisi de sağ elinden bıçakla yaralanan B.T. ile E.G., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.