Samsun'da 'çocuk evliliği' skandalı: Aileler nişanladı, parmağındaki yüzüğü zorla aldığı için tutuklandı

28.09.2025 17:49:00
İHA
Samsun’da 16 yaşında evlendirilmek istenen bir çocuk, nişanlısı yapıldığı 14 yaşındaki kız çocuğunun parmağındaki yüzüğü zorla aldığı iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanan çocuk, "damatlık almak için yüzüğü istediğini" söyledi.

Samsun’un Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi’nde yaşayan 14 yaşındaki O.Ç., kendisiyle nişan yaptırılan 16 yaşındaki H.H.E. tarafından zorla yüzüğünün alındığını ileri sürerek şikayetçi oldu.

Yaklaşık bir ay önce aileler arasında yapılan törenle nişanlandığı öğrenilen kız çocuğu ile 16 yaşındaki nişanlısının 8 Ekim’de düğün yapmayı planladıkları öğrenildi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan H.H.E. hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "8 Ekim’de düğün yapacaktık. Damatlık almak için yüzüğü istedim. Yüzüğü zorla almadım" dedi.

Polisteki işlemleri tamamlanan H.H.E., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan H.H.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

