Yayınlanma: 26.01.2024 - 17:41

Güncelleme: 26.01.2024 - 17:41

Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Nurettin Yıldız, son olarak çocuk evliliklerini Kur'an'a dayandırarak savundu. Sosyal medyada da merak edilen Yıldız'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Çocuk evliliklerini savunan Nurettin Yıldız kimdir? Nurettin Yıldız kaç yaşında, nereli?

NURETTİN YILDIZ KİMDİR?

Nurettin Yıldız 1960 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya gelmiştir. Hafızlığını sekiz yaşında, babası Hilmi Yıldız’da tamamladı ve temel dini eğitimini ondan aldı. İstanbul-Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesinde okudu. İmam hatip lisesine devam ederken, değişik gazetelerde haftalık yazılar yazmaya ve tercüme haberler kaleme almaya başladı. Aynı zamanda kürsü hatipliğine de devam etti. Nureddin Yıldız’ın kadına şiddeti öven sözleri medyada ve kamuoyunda büyük tepki toplamıştı ve hakkında savcılıkça soruşturma başlatılmıştı. Yıldız son olarak çocuk evliliklerini onaylayarak Kur'an'a dayandırdı.