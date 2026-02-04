Samsun'da dehşet: Müteahhit, tadilat yaptırdığı inşaat ustasını tabancayla yaraladı!

Esenevler Mahallesi Bornova Caddesi üzerinde saat 16.00 sıralarında müteahhit E.Ş., iş yerine tadilat yaptırdığı inşaat ustası E.C. ile tartıştı.
Tartışmanın büyürken bu sırada belinden tabancasını çıkaran E.Ş., inşaat ustası E.C.’nin dizlerine doğru ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
RUHSATLI TABANCAYLA BİRLİKTE YAKALANDI
4 kurşunla yaralanan E.C., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi kendisine ait olayda kullandığı ruhsatlı tabancayla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, Emniyet'e götürüldü. Soruşturma sürüyor.