Samsun’da ‘Halk Oyunları Festivali’ başlıyor: Dünya kültürleri Samsun'da buluşacak

Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan Samsun, bu yıl 36’ncısı düzenlenecek Uluslararası Samsun Halk Oyunları Festivali ile 21-26 Temmuz tarihleri arasında dünyanın farklı kültürlerini bir araya getirecek.

Festival altı gün boyunca ve 21 Temmuz Pazartesi günü kortej yürüyüşü ile başlayacak, 26 Temmuz Cumartesi günü ise kapanış gösterileriyle sona erecek.

Festival kapsamında Meksika, Rusya, Bulgaristan, Sırbistan, Slovakya, Bosna Hersek, Polonya, Adige Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Gürcistan ve Türkiye’den gelen halk dansları ekipleri, hem şehir merkezinde yapılacak nokta gösterileri hem de ilçelerde düzenlenecek etkinliklerle Samsunlularla buluşacak.

Her ülke, kendi kültürel mirasını yansıtan geleneksel halk oyunlarını sergileyerek festivale renk katacak.