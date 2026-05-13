Samsun’da İmamoğlu’na 15 bin mektup

Samsun'da vatandaşlar tutuklu İstanbul Büyükşehir Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için duygu, umut ve dayanışma mesajlarını kâğıda döktü. CHP Samsun İl Başkanlığı, 17 ilçeden mektupları Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ne teslim etti.

8 cilt oluşturan 15 bin 34 mektup, İmamoğlu’na ulaştırılmak üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e emanet edildi.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, “Bu mektuplar; adaletin, demokrasinin, özgürlüğün ve halkın iradesinin sesidir. Samsun’dan yükselen bu güçlü dayanışma, umudu büyütmeye devam edecek!” ifadelerini kullandı.