Cumhuriyet Gazetesi Logo
Samsun’da İmamoğlu’na 15 bin mektup

Samsun’da İmamoğlu’na 15 bin mektup

13.05.2026 04:00:00
Güncellenme:
Cemil Ciğerim
Takip Et:
Samsun’da İmamoğlu’na 15 bin mektup

Samsun’da yurttaşlar, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için yazdıkları 15 bin 34 mektubu CHP’ye teslim etti.

Samsun'da vatandaşlar tutuklu İstanbul Büyükşehir Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için duygu, umut ve dayanışma mesajlarını kâğıda döktü. CHP Samsun İl Başkanlığı, 17 ilçeden mektupları Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ne teslim etti.

8 cilt oluşturan 15 bin 34 mektup, İmamoğlu’na ulaştırılmak üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e emanet edildi.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, “Bu mektuplar; adaletin, demokrasinin, özgürlüğün ve halkın iradesinin sesidir. Samsun’dan yükselen bu güçlü dayanışma, umudu büyütmeye devam edecek!” ifadelerini kullandı. 

İlgili Konular: #CHP #Ekrem İmamoğlu #Özgür Özel #Mektup