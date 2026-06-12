Samsun'da 'kalker ocağı' tedirginliği: Yurttaşlar içme suyu ve doğa tahribatı konusunda endişeli

Kavak ilçesinde faaliyet gösteren kalker ocağı için planlanan kapasite artışı ve kırma-eleme tesisi ilavesi projesi kapsamında yöre halkının katılımıyla toplantı düzenlendi.

Toplantıya Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen heyetin yanı sıra Çarıklıbaşı Mahallesi ve çevre mahallelerden vatandaşlar katıldı.

Toplantıda, projeye ilişkin hazırlanan sunumu aktaran yetkililere katılımcılar çok sayıda soru yöneltti, çevre ve halk sağlığı açısından taşıdıkları endişelere yanıt bulmaya çalıştı.

İÇME SUYU KAYNAKLARI TEHLİKEDE Mİ?

Vatandaşlar, yıllardır faaliyet gösteren ocakların su kaynakları üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu savunurken, kapasite artışıyla birlikte bu risklerin daha da büyümesinden endişe duyduklarını dile getirdi.

Yapılan faaliyetlerinin kontrolsüz veya yetersiz denetim altında yürütülmesi halinde yeraltı su sistemlerinde değişimlere, kaynak debilerinde azalmaya ve su kalitesinde bozulmalara neden olabileceğine dikkati çektiler.

Bölge sakinleri özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların temiz içme suyuna erişiminin tehlikeye girebileceğini ifade etti.

Toplantıya katılan vatandaşlar, projenin çevresel etkileri ve olası geri dönüşü olmayan sonuçları konusunda detaylı açıklamalar yapılmadığını bölge ekosistemine etkileri hakkında yeterli bilgi verilmediğini savundu.