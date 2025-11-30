Samsun'da kanlı motosiklet saldırısı: 2 genç yaralandı, 7 kişi gözaltında

Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde motosiklet üzerinde oturan iki gence düzenlenen silahlı saldırı, bölgede şok etkisi yarattı. Olayda 20 yaşındaki Kadirhan Y. ile 18 yaşındaki Yusuf İ.Ç. kimliği belirsiz kişiler tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı.

OLAY YERİNDEKİ DRAMATİK SAHNELER

Saldırı sırasında açılan kurşunlar sadece gençlere değil, bina giriş kapısına, bir ayakkabı dükkanının vitrin camına ve gençlerin üzerinde oturduğu motosiklete de isabet etti. Yaralı gençler derhal ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadirhan Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

POLİSİN HIZLI OPERASYONU

Polisin yaptığı araştırmalar, silahlı saldırıya 1'i 18 yaşından küçük toplam 7 kişinin karıştığını ortaya çıkardı. Kavganın devamı olarak olay yerine 4 motosikletle gelen saldırganların silahlı saldırı düzenleyip kaçtıkları belirlendi. E.İ. (22), A.S. (24), K.R. (18), Y.S. (26), S.E.Ç. (18), G.S. (20) ve 15 yaşındaki B.S. adlı şüpheliler Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

15 yaşındaki çocuk, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, diğer şüphelilerin ifadeleri alınıyor. Olayla ilgili soruşturma tüm hızıyla devam ediyor ve saldırının nedenleri ile arka planı araştırılıyor.