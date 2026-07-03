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Samsun’da Madımak için adalet çağrısı: ‘Sivas davası biz bitti demeden bitmez’

Samsun’da Madımak için adalet çağrısı: ‘Sivas davası biz bitti demeden bitmez’

3.07.2026 04:00:00
Güncellenme:
Cemil Ciğerim
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Samsun’da Madımak için adalet çağrısı: ‘Sivas davası biz bitti demeden bitmez’

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cemevi üyeleri, Madımak Katliamı’nda yaşamını yitirenleri anarak zaman aşımı kararına tepki gösterdi.
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Samsun Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cemevi, Madımak Oteli’nde yaşamını yitirenler için eski vergi dairesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı PSAKD Başkanı Cem Sultan Ermiş okudu.

Ermiş, “Hesabı sorulmayan acı unutulmaz. Madımak’ta işlenen insanlık suçuna verilen zaman aşımı kararını kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz” dedi.

Ermiş, “Madımak Oteli amasız, fakatsız bir utanç müzesi olana dek, bu katliamın arkasındaki derin yapılar açığa çıkıp yargılanana dek mücadelemiz durmayacaktır. Sivas davası bir insanlık davasıdır. Bu dava, biz bitti demeden bitmez. Hesabını soracağız” ifadelerini kullandı.

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