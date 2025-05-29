Samsun merkezli 'Maydonoz Döner' operasyonunda yeni gelişme!

İstanbul’daki Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama Anonim Şirketi’nin sahibi olduğu ve isim hakkı sistemiyle bayilik verdiği ‘Maydonoz Döner’ işletmesinin Türkiye genelindeki şubelerinin resmi veya gayriresmi sahipleri ile ortaklarının birinci dereceden yakınlarının yoğun şekilde FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edildi.

Bu kapsamda Samsun’da bulunan ‘Maydonoz Döner’ ve aynı ortaklar tarafından açıldığı tespit edilen ‘Kral Döner’ isimli işlemlere yönelik ‘FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği ve örgütün finansmanı’ soruşturması yürütüldü.

MASAK raporuyla suça ilişkin para hareketleri ve suç faaliyetlerinin tespit edildiği, aralarında ihraç polis, ihraç asker, ihraç öğretmen, ihraç savcı ve emekli diyanet görevlilerinin bulunduğu 23 şüpheli, Samsun’un İlkadım, Canik, Çarşamba ve Vezirköprü ilçeleri ile Ankara ve İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Soruşturma devamında 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Aramalarda bilgisayar, cep telefonu, hafıza kartı, ayrı ayrı paketlenmiş 389 bin lira ile 250 dolar ve 4 ajanda ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından 3 şüpheli serbest bırakıldı, 7’si ise adliyeye sevk edildi. 14 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.