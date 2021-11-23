Samsun Saathane Meydanı için mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı
Samsun Bölge İdare Mahkemesi, İlkadım ilçesindeki Saathane Meydanı’nda yapılacak kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan kamulaştırma işlemlerinin yürütmesini durdurma kararı verdi.
Saathane Meydanı’ndaki işyerlerinin kamulaştırılmasını hukuka aykırı bulan Samsun Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi, kamulaştırmanın yapılmasının telafisi imkânsız sonuçlar doğuracağına dikkati çekti.
Saathane Meydanı Dayanışma Temsilcisi Sefa Aşar, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının sevindirici olduğunu söyledi. Aşar, şunları kaydetti: “Ekonomik kriz, pandemi, rekor üstüne rekor kıran döviz kurları ve yüksek faiz sarmalında can çekişen esnafımız, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin keyfi projesi yüzünden işyerlerinin yıkılacağı endişesiyle zor günler yaşadı.”
İKİ KATA İNDİRİLMİŞTİ...
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Saathane Meydanı 3. etap çalışması kapsamında mülk sahiplerinin imar haklarını iki kata indirmiş, yeni yapmaya başladığı işyerlerini taksitlerle kendilerine vermeyi taahhüt etmişti. Plan değişikliğinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, yürütmenin durdurulması isteminin reddi yönünde verilen Samsun 1. İdare Mahkemesi’nin kararına itiraz edilmişti.
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