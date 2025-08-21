Samsun'un plaka kodu ne? Samsun'un plaka numarası kaç? Samsun ve ilçelerinin plaka harfleri...



Samsun plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

SAMSUN'UN PLAKA KODU NEDİR?

Samsun’un plaka kodu 55 olup, Karadeniz Bölgesi’nin en bilinen plaka kodlarından biridir. Samsun’da araç plakaları, 55 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Samsun Plaka Kodunun Anlamı

Samsun’un plaka kodu olan 55, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.

55 sayısı, Samsun’un hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Samsun ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Samsun’un ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe Plaka Harfleri

Alaçam 55 A, 55 AC

Asarcık 55 AS

Atakum 55 AT, 55 AK

Ayvacık 55 AY

Bafra 55 B, 55 BF

Canik 55 CN

Çarşamba 55 C, 55 ÇA

Havza 55 H, 55 HV

İlkadım 55 İ, 55 IL

Kavak 55 K, 55 KV

Ladik 55 L, 55 LD

Ondokuzmayıs 55 O, 55 OM

Salıpazarı 55 S, 55 SP

Tekkeköy 55 T, 55 TK

Terme 55 TE, 55 TR

Vezirköprü 55 V, 55 VZ

Yakakent 55 Y, 55 YK