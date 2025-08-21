Cumhuriyet Gazetesi Logo
Samsun'un plaka kodu ne? Samsun'un plaka numarası kaç? Samsun ve ilçelerinin plaka harfleri...

Samsun'un plaka kodu ne? Samsun'un plaka numarası kaç? Samsun ve ilçelerinin plaka harfleri...

21.08.2025 10:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Samsun'un plaka kodu ne? Samsun'un plaka numarası kaç? Samsun ve ilçelerinin plaka harfleri...

Samsun’un plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Samsun ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?


Samsun plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

SAMSUN'UN PLAKA KODU NEDİR?

Samsun’un plaka kodu 55 olup, Karadeniz Bölgesi’nin en bilinen plaka kodlarından biridir. Samsun’da araç plakaları, 55 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Samsun Plaka Kodunun Anlamı

Samsun’un plaka kodu olan 55, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.
55 sayısı, Samsun’un hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Samsun ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Samsun’un ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe    Plaka Harfleri
Alaçam    55 A, 55 AC
Asarcık    55 AS
Atakum    55 AT, 55 AK
Ayvacık    55 AY
Bafra    55 B, 55 BF
Canik    55 CN
Çarşamba    55 C, 55 ÇA
Havza    55 H, 55 HV
İlkadım    55 İ, 55 IL
Kavak    55 K, 55 KV
Ladik    55 L, 55 LD
Ondokuzmayıs    55 O, 55 OM
Salıpazarı    55 S, 55 SP
Tekkeköy    55 T, 55 TK
Terme    55 TE, 55 TR
Vezirköprü    55 V, 55 VZ
Yakakent    55 Y, 55 YK

İlgili Konular: #türkiye #Samsun #Plaka