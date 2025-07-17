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Samsun’un telefon kodu kaç? Samsun’un alan kodu kaç?

Samsun’un telefon kodu kaç? Samsun’un alan kodu kaç?

17.07.2025 14:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Samsun’un telefon kodu kaç? Samsun’un alan kodu kaç?

Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Samsun, hem tarihi hem de coğrafi açıdan büyük öneme sahip bir liman kentidir. Gelişmiş limanı, sanayi bölgeleri, üniversitesi ve sağlık altyapısıyla bölgenin merkezi konumundadır. Telefonla iletişimde Samsun’un kendine ait alan kodu bulunuyor. Peki, Samsun’un telefon kodu kaç? Samsun’un alan kodu kaç?

Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile İletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda Sakarya önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. Sakarya'dan alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, Samsun’un telefon kodu kaç? Samsun’un alan kodu kaç?

SAMSUN'UN TELEFON KODU KAÇ?

Samsun iline bağlı sabit hatlarla iletişim kurmak isteyenlerin kullanması gereken alan kodu 0362’dir. Türkiye’nin telefon sisteminde şehirler özel alan kodlarıyla tanımlanır ve Samsun için bu kod 362 olarak belirlenmiştir.

SAMSUN'UN TELEFON KODU NERELERDE KULLANILIR?

Ev telefonları

İş yerleri sabit hatları

Kamu kurumları ve resmi daireler

Cep telefonlarında ise alan kodu kullanılmaz, sadece operatör numaraları geçerlidir.

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