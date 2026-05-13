Samsun Valiliği'nden Havza'daki 'su taşkınına' ilişkin açıklama

Samsun Valiliği, il genelinde etkili olan sağanak yağış sonrası Havza ilçesinde meydana gelen su taşkınlarına ilişkin açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Samsun geneli için yapılan meteorolojik uyarının ardından ilgili afet gruplarının Samsun Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde toplandığı belirtildi.

17 İLÇE AFAD MERKEZİ AKTİF HALE GETİRİLDİ

Açıklamada, ihbarların gelmeye başlamasıyla birlikte 17 ilçe AFAD Merkezinin aktif hale getirildiği bildirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçe kaymakamlığı ve 17 ilçe belediyesinin bilgilendirilerek teyakkuz haline geçirildiği kaydedildi.

HACI OSMAN DERESİ TAŞTI

Valilik, kuvvetli yağışlar nedeniyle Havza ilçesinde Hacı Osman Deresi’nin taştığını açıkladı.

Taşkın ihbarlarının ardından Valilik, Büyükşehir Belediyesi, AFAD, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, Havza Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

CAN KAYBI VEYA YARALI İHBARI YOK

Samsun Valiliği, gelen ihbarların ağırlıklı olarak ev ve iş yerlerine yönelik olduğunu bildirdi.

Açıklamada, herhangi bir can kaybı veya yaralı ihbarı bulunmadığı ifade edildi.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Valilik, çalışmaların kamu kurumları ve belediyelerin tüm imkânlarıyla hızlı ve aralıksız şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

Vatandaşlardan acil durumları 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri istendi.

VATANDAŞLARA UYARI

Samsun Valiliği, su taşkınlarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Açıklamada, ekiplerin ve görevlilerin uyarılarına dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.