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Samsun Valiliği uyardı: 'Denize girmeyin'

Samsun Valiliği uyardı: 'Denize girmeyin'

5.07.2025 13:45:00
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İHA
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Samsun Valiliği uyardı: 'Denize girmeyin'

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı verilerine dayanarak açıklama yapan Samsun Valiliği, boğulma riskine karşı denize girilmemesini istedi.

Samsun Valiliği, gün içinde etkili olması beklenen deniz ve hava şartları nedeniyle yurttaşları uyardı

Valilik tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre; ilimizde bugün gün içerisinde dalga yüksekliğinin 1 metreye ve rüzgar hızının 20 deniz miline çıkabileceği değerlendirildiğinden; muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi. Yetkililer, özellikle sahil kesimlerinde yaşayan vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı."

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