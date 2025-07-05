Samsun Valiliği uyardı: 'Denize girmeyin'

Samsun Valiliği, gün içinde etkili olması beklenen deniz ve hava şartları nedeniyle yurttaşları uyardı

Valilik tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre; ilimizde bugün gün içerisinde dalga yüksekliğinin 1 metreye ve rüzgar hızının 20 deniz miline çıkabileceği değerlendirildiğinden; muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi. Yetkililer, özellikle sahil kesimlerinde yaşayan vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı."