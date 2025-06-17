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Giresun'da denize girmek yasaklandı!

Giresun'da denize girmek yasaklandı!

17.06.2025 13:09:00
Güncellenme:
DHA
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Giresun'da denize girmek yasaklandı!

Giresun'da bugün ve yarın denize girmek yasaklandı.

Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın denize girmek yasaklandı.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Değerli hemşehrilerim; ilimiz genelinde denizde oluşan yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı; 17.06.2025 (Salı), 18.06.2025 (Çarşamba) tarihlerinde denize girmek yasaklanmıştır. Lütfen uyarılara riayet edelim, kendi can güvenliğimizin yanı sıra sevdiklerimizin güvenliği için de tedbiri elden bırakmayalım" dedi.

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