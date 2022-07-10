Samsun Valiliği uyardı: Rip akıntısına dikkat!
Samsun Valiliği, Karadeniz’de yaşanan boğulma vakalarının büyük çoğunluğunda etkisi olan çeken (rip) akıntısına karşı yurttaşları tedbirli olmaya çağırdı.
Tatil sezonunun gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte denize girenlerin sayısı çoğaldı.
13 mavi bayraklı plaja sahip olan Samsun’da da denize girenlerin sayısı oldukça fazla.
Samsun Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yurttaşları rip akıntısına karşı uyardı.
AFAD tarafından hazırlanan ve çeken akıntıya kapılmamak için yapılması gerekenleri anlatan paylaşımda, çeken akıntıya kapılmamak için neler yapılması gerekenler şöyle sıralandı:
“Rüzgarlı havalarda dalgalı denize girmemeyi tercih edin. Cankurtaran ve sağlık ekibi bulunan sahil ve plajları tercih edin. Çocuklarının denizdeyken bir an bile gözlerinizi onlardan ayırmayın. Denize mutlaka deniz kıyafetleriyle girin.”
Tatil sezonunun başlamasıyla birlikte artan boğulma vakalarında, çeken (rip) akıntıların da kritik bir payı vardır. #ÇekenAkıntı nedir ve nasıl tedbir alınabilir, biliyor musunuz???https://t.co/ngBZgFgSWC pic.twitter.com/XqdoeL55qR— T.C. Samsun Valiliği (@TCSamsunValilik) July 10, 2022
RİP AKINTISINDA NE YAPILMALI?
Uzmanlar, rip akıntısına yakalanmamak için dalgalı ve rüzgarlı havalarda denize girilmemesini konusunda uyarıyor. Denize giren kişinin rip akıntısına yakalandığında ise sahile ya da açık denize doğru değil, kıyıya paralel bir şekilde sağa-sola doğru yüzmek şartıyla kendilerini kurtarabileceklerini ifade eden uzmanlar, deniz suyundaki değişiklikler ve köpüklenmelerin rip akıntısının belirtilerinden bazıları olduğunu söylediler.
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