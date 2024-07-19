Samsun Valiliği'nden 'denize girmeyin' uyarısı

Samsun Valiliği, Karadeniz'de olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi için uyarıda bulundu.

AA
Yayınlanma: 19.07.2024 - 15:27
Samsun Valiliği'nden 'denize girmeyin' uyarısı
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Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, Samsun'da sahillerin tamamında rüzgar hızı nedeniyle dalga yüksekliğinin artmasının beklendiği bildirildi.

Rüzgar hızının saatte 20 deniz miline, dalga yüksekliğinin 2 metreye kadar ulaşabileceği vurgulanan açıklamada, "Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesini önemle duyurulur." ifadesine yer verildi.


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