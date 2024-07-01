Valilikten orman ve anız yangınlarına karşı uyarı

Kırklareli Valiliği, yurttaşların orman ve anız yangınlarına karşı duyarlı olması gerektiğini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 01.07.2024 - 15:26
Valilikten orman ve anız yangınlarına karşı uyarı
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Valilikten yapılan açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden ve insan faktörlerinden kaynaklı yangınların arttığı belirtildi.

Açıklamada, "Rüzgarların kuvvetli esmeye devam etmesi ve yüksek hava sıcaklıkları beklendiğinden orman ve anız yangınlarına neden olabilecek davranışlardan uzak duralım. Anız yakmayalım, atıkları toplayalım, izmarit atmayalım. Gelişi güzel ateş yakmayalım." ifadesine yer verildi.


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