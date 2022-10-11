Samsun ve Ordu’daki baro seçimlerinde başkanlar güven tazeledi

11 Ekim 2022 Salı, 04:00

Samsun ve Ordu’da baro seçimleri yapıldı. Samsun Adliyesi İsa Fidan Konferans Salonu’nda yapılan Samsun Barosu’nun olağan genel kurulunda baronun ilk kadın başkanı olan Pınar Gürsel Yıldıran, tek aday olarak girdiği seçimde yeniden baro başkanı seçildi.

Yıldıran, yaptığı açıklamada “15 aydır hukukun üstünlüğü ile meslektaşlarımızın sorunlarının çözümü için gayretle, azimle çalıştık. Tek başkan adayı olarak bir seçime girdim. Kazanan Samsun Barosu oldu” dedi.

Ordu Barosu Başkanlığına avukat Sibel Torun yeniden seçildi. Önceki gün yapılan kongrede iki aday yarıştı. Baro Başkanı Sibel Torun 476, diğer aday Seyfettin Erdem 84 oy aldı.