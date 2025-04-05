Samsun'da 1 ton kaçak kum midyesi ele geçirildi
İlkadım ilçesinde yasa dışı yolla avlanan 1 ton kum midyesine el konuldu. Sürücüye 37 bin 770 lira para cezası kesildi, midyeler denize bırakıldı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak su ürünleri avcılığına karşı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İlkadım ilçesi Derecik Kavşağı’nda şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, yasa dışı yolla avlandığı tespit edilen 1 ton kum midyesi ele geçirildi.
Ele geçirilen kum midyeleri, gerekli kontrollerin ardından doğal yaşam alanı olan denize geri bırakıldı.
Yasa dışı avlanma faaliyetinde bulunan araç sürücüsüne, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında 37 bin 770 lira idari para cezası uygulandı.
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