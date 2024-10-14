Samsun'da 14 yaşındaki çocuğu evlendirmeye çalıştılar: 5 kişi gözaltına alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde, küçük yaşta evlilik soruşturmasında 5 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da 14 yaşındaki çocuğu evlendirmeye çalıştılar: 5 kişi gözaltına alındı
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AA
Yayınlanma: 14.10.2024 - 07:49

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Dededağı Mahallesi’nde düğünleri denetlemek için icra ettikleri devriye faaliyetinde, damat ile gelinin reşit olmadığını tespit etti.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin soruşturma başlatılırken, 14 yaşındaki çocuk İ.G. koruma altına alındı.

Savcılık talimatıyla jandarma ekipleri, gelinin annesi G.G, babası İ.G, karşı tarafın annesi H.D. ve babası O.D. ile 17 yaşındaki çocuk S.E.D.'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için jandarma karakoluna götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #Samsun #Çocuk istismarı

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