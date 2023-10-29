Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Yayınlanma: 29.10.2023 - 16:59

Güncelleme: 29.10.2023 - 17:41

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekkeköy ilçesi Yaylageriş Mahallesi'nde yaptıkları çalışmada H.B.'nin esrar ürettiği bilgisine ulaştı.

İkametlere yapılan operasyonda 22 kilo 755 gram kubar esrar, uyuşturucu satışından el edildiği değerlendirilen 5 bin 190 lira, 155 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 5 uyuşturucu kullanımına yarar aparat, 1 gram kenevir tohumu, 1 tabanca şarjörü, 7 adet 9 milimetre tabanca mermisi, 3 sustalı bıçak, 2 kubar esrar ayrıştırmada kullanılan makas ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. H.B.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.