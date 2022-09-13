Samsun'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü

13 Eylül 2022 Salı, 13:17

Samsun'un Ayvacık ilçesinde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen S.Ö. (23), Şenol Ö. (50) ve Ersin Ö. (35) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ö., tüfekle Şenol Ö. ve Ersin Ö.'ye ateş açtı. Vücutlarına saçma isabet eden Şenol Ö. ve Ersin Ö., Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Şenol Ö. ve Ersin Ö., hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi, Çarşamba ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçan S.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliyi Çarşamba ilçesi Donurlu Mahallesi'nde fındık bahçesindeki bir ahşap kulübede suç aleti av tüfeğiyle yakaladı.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen zanlının işlemleri sürüyor.