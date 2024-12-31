Samsun'da 'alacak verecek' tartışmasında kan aktı: 1 yaralı

Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanırken, olayla ilgili 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da 'alacak verecek' tartışmasında kan aktı: 1 yaralı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 31.12.2024 - 13:46

Samsun’un Atakum ilçesi Yenimahalle’de alacak-verecek meselesi yüzünden O.Y.’nin (23) silahlı saldırısına uğrayan A.K. (20), sol ayak parmağından yaralandı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan A.K. tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan O.Y. ve yanında bulunan 2 kişi kaçtı. 

3 GÖZALTI

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili O.Y. ile E.A. ve A.O.’yu yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, olayda kullanılan 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Etiketler: #Samsun #silahlı saldırı #silah

İlgili Haberler

Samsun'da korkutan yangın... Çok sayıda kişi dumandan etkilendi!

Samsun'da korkutan yangın... Çok sayıda kişi dumandan etkilendi!
10’larca kişi mağdur... Samsun'da 'daire' dolandırıcılığı: 'C bloktan daire almıştık, inşaatta C blok diye bir şey yok'

10’larca kişi mağdur... Samsun'da 'daire' dolandırıcılığı: 'C bloktan daire almıştık, inşaatta C blok diye bir şey yok'
Bu sefer de Samsung, iPhone'da yıllardır olan özelliği ekleyecek

Bu sefer de Samsung, iPhone'da yıllardır olan özelliği ekleyecek
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler