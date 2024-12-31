Bu sefer de Samsung, iPhone'da yıllardır olan özelliği ekleyecek

Yayınlanma: 31.12.2024 - 05:27

Güncelleme: 31.12.2024 - 05:27

Samsung, akıllı telefonlarına getirdiği bazı özelliklerle iPhone'lardan daha üstün görülüyor ancak yeni ortaya çıktığı kadarıyla S25 serisine eklenmesi beklenen kaza algılama özelliği, bir süredir iPhone ve hatta Apple Watch için sunuluyor olmasıyla dikkat çekiyor. Çoğunlukla iPhone'larda olmayan ve Android'e geldikten uzun bir süre sonra iPhone'lara eklenen özellikler gündem oluyor ancak bu sefer işler terse döndü.

SAMSUNG TELEFONLARINA KAZA ALGILAMA ÖZELLİĞİ EKLEYEBİLİR

Samsung'un Galaxy S25 serisi için kaza algılama özelliği ekleyeceği iddia edildi.

Ocak ayında düzenleyeceği etkinlik ile yeni nesil Galaxy telefonlarını tanıtmayı planlayan Samsung, iddialara göre kaza algılama özelliğini telefonlarına ekleyecek.

Android Authority tarafından ortaya atılan iddia doğrulanmış değil ancak Galaxy S24 ve Z Fold 5 gibi Samsung'un yeni çıkmış telefonlarında kaza sensörü eklenmişti. Bu ise gelecek telefon serisinde kaza algılama özelliğinin sunulabileceği söylentilerini ortaya çıkarttı.

Samsung'un yeni Unpacked etkinliğini 22 Ocak'ta yapması bekleniyor.