Samsun’da annesi gözü önünde katledilen kadından adalet çağrısı: Kimse sesi olamadı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde geçen yıl Huriye Özkan birlikte yaşayıp ayrıldığı Ömer Teker tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Özkan’ın yanında bulunan kızı N.Ö. (17) de araya girmek isterken hafif yaralandı. Teker tutuklanarak Vezirköprü M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Samsun’da annesi gözü önünde katledilen kadından adalet çağrısı: Kimse sesi olamadı
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Rengin Temoçin
Yayınlanma: 10.02.2025 - 04:00

Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Ömer Teker’e “kadına karşı kasten öldürme” suçundan açılan davanın ilk duruşması 7 Mart tarihinde görülecek.

Duruşma öncesi Özkan’ın kızı N.Ö., Cumhuriyet’e konuştu.

N.Ö., “Annem ve sanık arasında 5-6 kere çok büyük tartışmalar yaşandı. Annem ayrılmak istediğini söyledi. Ancak annem bazı şeylere göz yumdu barıştılar. Annem uzaklaştırma kararını almadan önce bu şahıs evde zorbalıklara başladı. İnterneti sakladı, ocak başlıklarını sakladı biz aç kalalım diye. Doğalgazı kesti üşüyelim diye. Annemin kıyafetlerine kadar doğradı sırf annem onunla barışmıyor diye. Annem uzaklaştırma kararı aldı, kaç kez karakola gittik. Uzaklaştırma kararı almamıza rağmen evimizin çevresindeydi. Evimizi gözlüyordu takip ediyordu. Uzaklaştırmı kararı olduğu gün doğalgaz vanasını kapatıyor. Annemin aşağıya inmesi için. Orada da annemi darp etti” dedi.

‘ÇOCUKLUK KALMADI’

‘Annem kimseden destek göremedi’ diyen N.Ö., “Annemin kimse sesi olamadı, annemin hep yanındayım. Şimdi yok ama yine yanındayım. Bizim babamız yoktu bu kişi annemizi de aldı. Çocukluk denen bir şey kalmadı bizde. Kadınlar ölmeden önce arkalarında dursunlar. Bu kişiyi içeri alsalar belki böyle bir şey olmayacaktı. Bu olayın son nefesine kadar takipçisi olacağım” dedi. N.Ö., olay yerine ambulansın da geç geldiğini öne sürdü.


Etiketler: #karakol #konuştu #Vezirköprü

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