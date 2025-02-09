Selin Dilmaç kimdir? Selin Dilmaç neden tutuklandı?

Komedyen Selin Dilmaç'ın neden tutuklandığı merak ediliyor. Peki, Selin Dilmaç kimdir? Selin Dilmaç neden tutuklandı? İşte ayrıntılar...

Selin Dilmaç kimdir? Selin Dilmaç neden tutuklandı?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.02.2025 - 22:47

Selin Dilmaç'ın yaşamı merak ediliyor. Komedyen Selin Dilmaç'ın neden tutuklandığı araştırılıyor. Peki, Selin Dilmaç kim, nereli? Selin Dilmaç neden tutuklandı?

SELİN DİLMAÇ KİMDİR?

29 yaşındaki komedyen Selin Dilmaç çeşitli yerlerde sahne alarak tanındı.

SELİN DİLMAÇ NEDEN TUTUKLANDI?

Uyuşturucu bulunduğu tespit edilen 29 yaşındaki komedyen Selin Dilmaç, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dilmaç tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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