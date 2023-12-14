Samsun'da aranan 55 hükümlü ve şüpheli yakalandı
Samsun'da, aranan hükümlü ve şüphelilere yönelik operasyonda 55 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. 13-14 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, aralarında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay, 'Silahla yağma'dan 5 yıl 6 ay ve 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülerin de bulunduğu 55 kişi yakalanıp gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen 55 kişiden 23'ü çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
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