Samsun'da aranan 55 hükümlü ve şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 14.12.2023 - 17:14

Güncelleme: 14.12.2023 - 17:38

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. 13-14 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, aralarında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay, 'Silahla yağma'dan 5 yıl 6 ay ve 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülerin de bulunduğu 55 kişi yakalanıp gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 55 kişiden 23'ü çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.