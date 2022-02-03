Samsun'da Atatürk Anıtı'na saldırı!
Samsun Valiliği, Atatürk anıtına urgan asılmasıyla ilgili iki şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Onur Anıtı'na urgan asıldığına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine ekiplerin ivedilikle olay yerine intikal ettiği belirtildi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele yolunda ilk adımı attığı Samsun'da simge haline gelen Atatürk anıtına yapılan bu saygısızlığın asla kabul edilemeyeceği vurgulanan açıklamada, "Kolluk birimleri ilgili aracı tespit etmiştir. Onur Anıtı'na urgan asmak suretiyle saldırı gerçekleştiren 2 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yürütülen titiz çalışmayla kısa sürede yakalanmış ve sorgulamalarına başlanmıştır. Bu saygısız menfur saldırının aydınlatılmasına yönelik adli ve idari süreç Valiliğimizce yakinen takip edilecektir" ifadeleri kullanıldı.
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