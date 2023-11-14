Samsun'da bir AVM'nin tuvaletinde ceset bulundu
Samsun Çarşamba'da bir AVM'de, 63 yaşındaki Ahmet Ekici isimli yurttaşın cansız bedeni bulundu. Ekici'nin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi, alışveriş merkezi tuvaletinde ölü bulundu.
Orta Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin tuvaletinde bir kişiyi hareketsiz yatarken gören yurttaşlar ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Ahmet Ekici (63) olduğu öğrenilen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ekici'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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