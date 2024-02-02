Samsun'da bir evde boa yılanı ele geçirildi
Samsun'da bir evde boa yılanı ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Atakum ilçesinde aldıkları istihbaratı değerlendirerek bir eve operasyon düzenledi.
Yapılan aramada bir adet gümrük kaçağı boa yılanı ile 2 adet ruhsatsız tabanca, 103 adet tabanca fişeği ele geçirdi.
Şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.
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