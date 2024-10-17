Samsun'da bir evde ruhsatsız silah ve tüfek ele geçirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız silah ve tüfek bulundu.

Samsun'da bir evde ruhsatsız silah ve tüfek ele geçirildi
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AA
Yayınlanma: 17.10.2024 - 08:06

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüpheli H.E'nin (38) evine operasyon düzenlendi.

Aramada, 3 ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


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