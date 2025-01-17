Samsun'da 'cenaze aracı' kazası: 17 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Yayınlanma: 17.01.2025 - 11:57

Güncelleme: 17.01.2025 - 11:58

Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu kara yolunun 52. kilometresi Dalbahçe mevkisinde önceki gece saat 03.45’te, Necmeddin Atala’nın kullandığı 34 BUU 028 plakalı, cenazeye gidenlerin bulunduğu minibüs, aydınlatma direğine çarparak sulama kanalına düştü.

Kazada araç sürücüsü Necmeddin Atala (44) ile birlikte 10 kişi yaralandı.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 17 yaşındaki Meryem Zehra Kanberoğlu yapılan müdahalelere rağmen bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.