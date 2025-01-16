Samsunspor, Avrupa kupalarına katılamama haberleri̇ni̇ yalanladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, önümüzdeki sezon UEFA müsabakalarına katılamama riski olduğu yönündeki haberleri yalanladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, lig sıralamasında hak kazansa dahi önümüzdeki sezon UEFA müsabakalarına katılamama riski olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Samsunspor, hakkında çıkan “UEFA’ya 15 Ocak’ta ibraz etmesi gereken belgeleri sunamadığı ve lig sıralamasında hak kazansa dahi önümüzdeki sezon UEFA müsabakalarına katılamama riski olduğu” yönünde çıkan haberler sonrasında açıklama yaptı.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bugün bazı basın organlarında, kulübümüzün “UEFA’ya 15 Ocak’ta ibraz etmesi gereken belgeleri sunamadığı ve lig sıralamasında hak kazansa dahi önümüzdeki sezon UEFA müsabakalarına katılamama riski olduğu yönünde haberler yayımlanmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına belirtmek isteriz ki, kulübümüzün UEFA’ya 15 Ocak raporlama döneminde herhangi bir belge ibraz etme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca, borç durumundan kaynaklanan herhangi bir sportif yaptırımla karşılaşma riskimiz de söz konusu değildir. Camia ve taraftarlarımızdan ricamız, bu tür asılsız ve gerçeği yansıtmayan haberlere itibar etmemeleri, yalnızca kulübümüzün resmi açıklamalarını dikkate almalarıdır.”Şu an ligde 3. sırada bulunan Karadeniz temsilcisi, sezonu ilk 5 sıra içerisinde bitirirse, Türkiye’yi Avrupa liglerinde temsil etme hakkı elde edecek.”
Spor Haberleri
- Göztepe'den flaş Datro Fofana kararı!
- Song transferi kriz çıkardı: 'Dehşet ve şaşkınlık'
- Samsunspor'dan Avrupa iddialarına yanıt!
- İşte yabancı VAR'ın uygulanacağı maçlar!
- Avustralya Açık'ta Swiatek ve Fritz üçüncü turda!
- Alperen Şengün'ün takımı Rockets'tan galibiyet serisi!
- Hamdallah'tan Fatih Terim'e 'sulu' şaka!
- Süper Lig devine Danimarkalı stoper!
- Juventus, Kolo Muani transferinde sona yakın!
- Arsenal evinde Tottenham'ı devirdi: Seri 11 maça çıktı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Zahide Yetiş canlı yayında cinsel ilişki videosu izletti
- Suriye'den Türkiye'ye görülmemiş gümrük vergisi!
- Peynirde ‘mantar ilacı’ tespit edildi!
- Kendisi küçük faydası büyük: Yiyen doktor yüzü görmüyor
- Teğmenler için karara 1 gün kala yeni gelişme
- Bahçeli'ye kendi partisinden bile destek yok!
- Galatasaray'da bir dönem sona eriyor!
- RTÜK'ten programa inceleme!
- İşte CHP’nin yol haritası
- İstanbul Barosu'ndan olağanüstü kurultay kararı