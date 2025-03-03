Samsun'da çevre yolu kilitlendi: 9 araçlık zincirleme kaza!

Yayınlanma: 03.03.2025 - 10:24

Güncelleme: 03.03.2025 - 10:27

Feci kaza, Canik ilçesi 200 Evler mevkisi çevre yolu üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2 araç yağmurdan dolayı kayarak bariyere çarptı. O esnada arkadan gelen araçlar da peş peşe çarpıştı.

YARALANAN OLMADI

Toplam 9 otomobilin karıştığı zincirleme kazada araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.

Trafik ekipleri kazanın olduğu yolda güvenlik tedbiri aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.