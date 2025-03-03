Samsun'da çevre yolu kilitlendi: 9 araçlık zincirleme kaza!

Samsun’da 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken, araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Samsun'da çevre yolu kilitlendi: 9 araçlık zincirleme kaza!
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İHA
Yayınlanma: 03.03.2025 - 10:24

Feci kaza, Canik ilçesi 200 Evler mevkisi çevre yolu üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2 araç yağmurdan dolayı kayarak bariyere çarptı. O esnada arkadan gelen araçlar da peş peşe çarpıştı.

YARALANAN OLMADI

Toplam 9 otomobilin karıştığı zincirleme kazada araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.

Trafik ekipleri kazanın olduğu yolda güvenlik tedbiri aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Samsun

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