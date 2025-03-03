Samsun'da çevre yolu kilitlendi: 9 araçlık zincirleme kaza!
Samsun’da 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken, araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Feci kaza, Canik ilçesi 200 Evler mevkisi çevre yolu üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 2 araç yağmurdan dolayı kayarak bariyere çarptı. O esnada arkadan gelen araçlar da peş peşe çarpıştı.
YARALANAN OLMADI
Toplam 9 otomobilin karıştığı zincirleme kazada araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.
Trafik ekipleri kazanın olduğu yolda güvenlik tedbiri aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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