Samsun'da otel odasında şüpheli ölüm... Cansız bedeni bulundu!
İlkadım ilçesinde Azerbaycan uyruklu Ruslan Hüsenov, otel odasında ölü bulundu. Hüsenov'un şüpheli bulunan ölümü ile ilgili inceleme başlatıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde Cumhuriyet Caddesi'nde 23 Şubat'ta bir otele giriş yapan Azerbaycan uyruklu Ruslan Hüsenov (46), 3 gündür odasından çıkmayınca otel çalışanları odaya gitti.
Hüsenov'u odasında hareketsiz bulan personel, durumu 112 Acil Sağlık ile polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Hüsenov'un ölümü şüpheli bulundu. Polis ekipleri de otel odasında ve çevresinde çalışma yaptı.
Etiketler: #Azerbaycan #Otel #Ölüm #Samsun
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