Samsun’da dehşet: Önce sigara istediler, sonra bıçakladılar

Samsun’da kendisinden sigara isteyen 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan şahıs, 5 yerinden yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 16.08.2023 - 11:41
Samsun’da dehşet: Önce sigara istediler, sonra bıçakladılar
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Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde;, bıçaklı saldırıya uğrayan F.E., bacak ve kolunun 5 yerinden yaralandı.

SİGARA İSTEYİP SALDIRDILAR

Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan F.E., tanımadığı 2 kişinin kendisinden sigara istediğini ve bıçakla saldırdıklarını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Sigara kavga

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